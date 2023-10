47 ados au gymnase Alain Colas de Châtenoy le Royal pour la rencontre inter-structures Futsal lundi 30 octobre 2023.

Une journée de sport d’équipe dont le but est de permettre aux jeunes ados d’apprendre le fairplay, à se connaitre et surtout à passer un bon moment convivial tout en pratiquant du sport.

Ce lundi 30 octobre, veille d’Halloween, 47 jeunes se sont retrouvés au gymnase Alain Colas de Châtenoy pour un tournoi futsal. Ils sont venus de St Rémy, Fragnes La Loyère, Champforgeuil, Chalon sur Saône, Saône Doubs Bresse, St Marcel et Châtenoy le Royal pour se mesurer et tenter de remporter une coupe.

8 équipes dont 7 composées de 6 joueurs et joueuses et une composée de 5 joueurs dont 2 étaient de Châtenoy, 2 de Fragnes La Loyère et 1 de St Rémy, étaient encadrées par 9 animateurs et animatrices.

Les jeunes sont arrivés le matin à 10h00 pour écouter le débriefing reprenant entre autre les règles à respecter.

Les matchs se sont terminés vers les 16h00 et le moment crucial des résultats est arrivé.

Les résultats ont été donnés en présence des élus de la ville. Chaque équipe a bien défendu l’honneur de sa commune.

C’est Henri Lombard adjoint au sport, en présence de Vincent Bergeret maire, qui a remis les coupes aux 3 premières équipes, coupes offertes par la mairie de Châtenoy.

L’équipe "Les Escrocs" a terminé 3ème

L’équipe "Meringué" a terminé 2ème

L’équipe "Foot X" composée de seulement 5 joueurs a terminé 1ère.

Après la remise des coupes, toutes les équipes se sont retrouvées pour le goûter.

C.Cléaux