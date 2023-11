Halloween, des créatures de toutes sortes ont investi la Maison de Loisirs de Champforgeuil.

Mardi 31 octobre, les enfants, les animateurs et animatrices de la Maison de Loisirs ont fêté monstrueusement Halloween.

Pour mettre les 72 enfants de 3 à 17 ans dans l’atmosphère de la fête d’Halloween, Romain et Mickaël ont projeté un film intitulé « Le manoir de la mort », réalisé et joué par les "Zébulons" et les "Kids" (les enfants de 7/10 ans).

Un film où les êtres maléfiques, fantômes, sorcières… hante les murs de la vieille bâtisse, juste ce qu’il fallait pour mettre l’ambiance Halloween pour l’ensemble des enfants de la Maison de Loisirs.

Une animation ce 31 octobre orchestrée par Céline Cerquiera, directrice de la Maison de Loisirs et l’ensemble des animateurs et animatrices de la MDL afin de distraire et de faire de cet après-midi un véritable moment de fête pour les enfants.

Madame le maire, Annie Sassignol, n’a pas hésité à braver les petits monstres pour venir découvrir cette belle animation.

Il n'y avait pas que les enfants de maquillés, les animateurs, eux aussi, sont passés par l'atelier maquillage

Animation qui s’est prolongée après le film par le bal des sorcières, déguisements et, pour amener une touche supplémentaire au déguisement, un peu de maquillage sur place pour être fin prête pour aller danser.

Entre deux danses, une petite photo au milieu de citrouilles et châteaux hantés.

Danses en tout genre qui a conduit les enfants jusqu’au goûter spécial Halloween.

C.Cléaux