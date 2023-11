L'automne, la période idéale pour repartir à la découverte du chou

MISEZ SUR LE ROUGE...

Le chou rouge contient dix fois plus de bétacarotène que le blanc. Il est également riche en vitamines, notamment C, B9 et en provitamine A, ainsi qu'en fibres. Il renferme aussi du calcium, indispensable pour la solidification des os et du potassium qui régule l'eau dans nos cellules. 100 grammes de chou rouge correspondent à seulement 21 Kcal, il est donc le moins calorique de tous les choux. Ami de la minceur, il l'est aussi des chevaux et de la peau.



SANS BOUDER LE BLANC

Cette variété est également peu calorique, puisque 150 grammes, soit un demi-chou, équivalent à 37 kcal. Il contient des proportions intéressantes de provitamines A, de vitamines (K, B1, B2…), de magnésium et de calcium. Ses dérivés soufrés (commune à tous les choux, mais pas en même proportion) ont une action anti-cancérigène prouvée notamment sur le cancer du poumon, de l'estomac, du côlon et de la vessie.



QUELQUES POINTS FAIBLES

Responsable de flatulences et difficiles à digérer, voici les deux raisons qui l'éloignent trop souvent de nos tables. Pour éviter ces petits désagréments, il est préférable d'effectuer d'abord une première cuisson de quelques instants, c'est-à-dire le faire blanchir et ainsi éliminer une grande partie des dérivés soufrés.



SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

En salade, braisé ou farci, le chou est économique, simple et facile à préparer. Mais il n'y a pas que le chou rouge vinaigrette dans la vie. Les grands cuisiniers l'ont compris depuis des années. Ce légume est en effet excellent dans une farce à base de poisson ou de chair à saucisse. Il accompagne aussi le porc grillé et le saumon. Et pourquoi pas un gratin de chou avec de la béchamel et parsemé de fromage râpé ou encore un mille-feuille avec des filets de haddock ? Le chou rouge est également excellent cuit. Ne reste plus qu'à vous plonger dans vos livres de cuisine.