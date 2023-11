Service de soins à domicile : le sénateur Fabien Genet interroge le Gouvernement sur les difficultés de recrutement du secteur

« La publication d'une enquête (Observatoire de l’Union Nationale de l’Aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) avec OpinionWay en mars 2023) réalisée auprès des directeurs de structures de soin et d'aide à domicile a révélé que près d'une demande de prise en charge sur dix ne pourrait pas être honorée et une prise en charge sur quatre ne pourrait pas être prise en charge intégralement. » a alerté le sénateur Fabien Genet.

Le maillage territorial des professionnels du soin et de l'aide à domicile s’est constitué sur tous les territoires, notamment ruraux, et joue un rôle incontournable, notamment en milieu rural, où il apporte une alternative au placement en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et permet un maintien à domicile qui est bien souvent le vœu des séniors concernés par ce type de prise en charge.

« Un poste sur deux n'a pas pu être pourvu en 2022 alors que la presque totalité des structures (98 %) ont fait paraitre des annonces de recrutement. » a rappelé Fabien Genet.

Le sénateur Genet a relevé plusieurs pistes d’explication à cette situation, parmi lesquelles le manque de reconnaissance salariale, l’amélioration des conditions de travail, une meilleure prise en charge des indemnités kilométriques et à une meilleure tarification des services apportés.

« Des actions fortes doivent être menées afin de rendre les professions de ce secteur attractives » a demandé le sénateur.

Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, dans sa réponse a rappelé qu’un milliard d’euros avaient été budgétés d’ici la fin du quinquennat et qu’une feuille de route serait annoncée par la Ministre Aurore Berger à la fin du mois de novembre dans le cadre de la Proposition de loi portant mesure pour bâtir la société du mieux vieillir en France pour apporter des solutions concrètes et visibles articulées autour de trois points :

- Faciliter la mobilité et les déplacements de professionnels (flottes de véhicules et carte déplacement)

- Améliorer l’organisation du travail et le fractionnement du temps de travail

- Améliorer l’accès à la formation professionnelle.