Les Insoumis du 71 réaffirment leurs soutiens à Jean-Luc Mélenchon et aux parlementaires LFI

Communiqué de presse

Depuis le 7 octobre, à propos du conflit israélo palestinien, les Insoumis se voient infliger une lapidation médiatique désormais permanente. Rien ne nous aura été épargné : les mots « qu’il aurait fallu prononcer pour être comme il faut », les mots

« que nous n’aurions pas dû prononcer », les accusations infamantes etc.... On nous attribue des mots et des phrases que nous n’avons jamais prononcées mais qui conviennent à la droite, à l’extrême droite et aux plateaux TV. L’Histoire retiendra que Mélenchon a été calomnié pour avoir appelé à un cessez-le-feu, à la création de deux États et à la Paix entre les deux nations.

Ceci vaut des menaces de mort à un certain nombre de députés insoumis et à Jean-Luc Mélenchon : c’est pourquoi nous, Insoumis 71, tenons à apporter notre soutien total à Jean-Luc Mélenchon et à l’ensemble du groupe parlementaire LFI.

Et pourtant ... La France insoumise défend la position historique de la France, tenue depuis ... le Général de Gaulle : tous les gouvernements, de De Gaulle à Chirac, ont toujours prôné une solution pacifique dans le conflit israélo-palestinien, le respect des résolutions de l’ONU et la cohabitation de deux États, qui l’un et l’autre doivent vivre sur un territoire viable.

Cette position est reprise aujourd’hui par l’ancien Premier Ministre et diplomate Dominique de Villepin ainsi que par de nombreux géopolitologues, par l’ONU, par Amnesty international.

La France insoumise a condamné dès le premier jour les attaques barbares du Hamas sur les populations civiles d’Israël. Mais nous condamnons AUSSI les attaques barbares du gouvernement de Netanyahu sur les populations civiles palestiniennes.

Le gouvernement d’Israël exerce depuis des décennies une politique de colonisation des territoires palestiniens. Il ne peut y avoir de Paix sans Justice. Les crimes de guerre, de part et d’autres, devront être jugés devant la Cour Pénale internationale. Nous avons dit dès le 7 octobre que toutes les vies se valent et que l’engrenage de la violence ne peut déboucher que sur des drames humains sans fin.

Nos positions sont les suivantes : • un cessez le feu immédiat

• la libération des otages

• la fin du blocus de Gaza

• l’établissement urgent de corridors humanitaires



• le jugement des criminels de guerre, de part et d’autre, devant la Cour Pénale internationale

• la création de deux États avec chacun un territoire viable Tout le reste est calomnie !

Nous avons constaté avec regret que nos partenaires de la NUPES ont pris prétexte de ce conflit pour « décider un moratoire » ou pour déclarer que « la NUPES est morte ». Le 10 octobre le PCF, le PS et EELV ont applaudi le discours de la Présidente Yaël Braun-Pivet à l’Assemblée Nationale affirmant le « soutien inconditionnel de la France à Israël ». Décréter un soutien inconditionnel, c’était autoriser de facto Israël à se lancer dans des opérations guerrières de vengeance mortifère et à appliquer loi du talion. La suite nous a donné raison : depuis le 27 octobre Israël se livre à un massacre sur les civils palestiniens, que l’ONU n’hésite pas à qualifier d’épuration ethnique, voire de génocide.

Dans le département, nous avions sollicité nos partenaires de la NUPES pour qu’ils s’associent à la manifestation unitaire à Mâcon le 23 octobre pour la Paix. Pas de réponse ou refus (PCF 71).

Seules positions publiques des socialistes : M. Marti, maire du Creusot, dans un article paru le 30 octobre dans le JSL, accuse la France insoumise (sans la nommer)

« d’irresponsabilité politique » et appelle à une « gauche de gouvernement mettant au cœur de ses préoccupations l’humain ». En d’autres termes il rêve du retour de la gauche de MM Hollande et Cazeneuve, c’est à dire la gauche d’avant ... celle qui a été lourdement sanctionnée par les Français en 2022 (1,75%) !

Auparavant, Mme Untermaier élue sous la bannière NUPES, a déclaré dans le JSL du 19 octobre : « Bien contente de tourner la page avec les insoumis. Je ne pleurerai pas le divorce avec eux ». Nous tenons à lui rappeler que dans sa circonscription, la 4ème de Saône et Loire, deux candidats LFI, avaient été désignés pour les législatives de juin 2022. ILs se sont immédiatement retirés après la création de la NUPES pour laisser place à Mme Untermaier, lui permettant ainsi d’être réélue sur les bases d’un programme précis de gauche radicale ! Pour mémoire voici les résultats au 1er tour des présidentielles 2022 dans la 4ème circonscription : LFI 16,31 % - PS 1,86% - EELV 3,09% - PCF 2,38 % : les chiffres se passent de commentaire ...

On imagine sans peine l’écœurement de ces électeurs lorsqu’ils apprennent que la députée qu’ils ont élue il y a à peine plus d’un an déclare être prête désormais à travailler sur d’autres bases, recentrées en « élargissant [à droite] le cercle de ses alliés ». C’est à ce genre de trahisons de ses engagements que s’alimentent l’abstention et le rejet de la politique.

Pour notre part, nous continuerons demain comme aujourd’hui à défendre et proposer le programme commun de la NUPES (650 mesures pour gouverner la France ) et participer dans le département à toutes les mobilisations syndicales, associatives , politiques en rupture avec la politique macroniste, contre la droite et l’extrême droite.