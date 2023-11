4 accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire

Entre la soirée de mercredi et le début de matnée, les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont intervenus à plusieurs reprises pour des pertes de contrôle routières. A Pressy sous Dondin, sur la route de Cluny, il était guère plus de 19h quand les sapeurs-pompiers sont intervenus suite à une perte de contrôle. A Mâcon, peu avant 20H, c'est rue Albert Camus qu'une perte de contrôle a nécessité l'intervention des secours. Vers 20h30, à Autun sur la RD 680, une quinzaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée suite là aussi à une perte de contrôle. Le véhicule ayant fait plusieurs tonneaux avant de se stabiliser sur le toit. Enfin ce jeudi matin, vers 6h, route de Louhans, un automobiliste a terminé sa course dans un poteau électrique, à Bellevesre.