TEMPETE CIARAN - La Saône et Loire particulièrement arrosée ce jeudi avec des vents forts

Bien loin des vents records enregistrés dans le Finistère et la Manche, la Saône et Loire n'échappe pas pour autant aux conséquences de la tempête Ciaran qui frappe toute la façade Ouest du territoire.

Côté Météo France, le département de Saône et Loire comme les trois-quarts des départements métropolitains est classé en vigilance jaune ce jeudi. Les vents pourront atteindre les 80 km/h au fil des heures. Vents et pluie régulière viendront parsemer cette journée d'automne. Les températures maximales resteront pour autant douces avec un 13°c attendu au plus fort de la journée.