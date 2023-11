Chat alors !

Tourner et tourner en rond dans le centre-ville de Chalon pour trouver une place de parking… Quelle plaie ! L’heure aussi tourne ! Et ce rendez-vous auquel on va arriver en retard, cheveux hirsutes et souffle court.

D’autres jours, par contre, comme en période de vacances de la Toussaint, les voitures désertent quasiment Chalon.

Qui va à la chasse perd… etc. La nature ayant horreur du vide, la place est occupée par d’autres citadins… nonchalants.

Au moins un qui ne sera pas verbalisé !