VOUS AIMEZ LA LECTURE ? Un rendez-vous littéraire, au Toqué Art Bar, à ne pas manquer vous attend !

Trois ouvrages très différents vous seront présentés, des extraits lus. Vous pourrez poser vos questions à l’auteure qui n’est autre que Krystel Cotelle. Pour rappel, son premier roman 'En plein vol, Dialogues et confidences' invite le lecteur à participer aux dialogues du livre sur tous les sujets de la vie, et à méditer sur les meilleures façons d’y faire face... face au cancer, face à l’agression sexuelle dès le plus jeune âge, aux tourments mais aussi aux joies simples dont il faut savoir se réjouir avec gratitude. L’amitié véritable existe, est capable de miracle, et ce livre le prouve à son paroxysme. « Ce livre fait du bien et aide à vivre ! »

Son second ouvrage 'L’autre bout du monde' comporte deux nouvelles dont la première est un moment poignant de suspense psychologique qui tient le lecteur en haleine et en alerte tout au long de ses pages. L’avant-propos est sans équivoque : « Qui en ressortira indemne ? Peut-être pas vous ».

Quant au conte 'Ariane et la forêt mystérieuse', paru récemment, il s’adresse délicieusement à tout public « de 10 à 110 ans » et transporte le lecteur dans un univers imaginaire qui n’en traite pas moins les problèmes de notre société. L’humour omniprésent apporté par la jeune héroïne, aussi ingénue que futée, fait que ce livre se déguste comme un bonbon. Les lecteurs y retrouvent « un parfum du Petit Prince ». Un régal assuré !

Artiste multiforme, Krystel Cotelle présentera également quelques tableaux de sa collection « Estampes numériques ». Très inspirée, elle attend la parution de son quatrième ouvrage en 2 ans, un recueil de poésies déjà plébiscité par de fins connaisseurs.

Également, quelques idées cadeaux intéressantes et très accessibles...

Rendez-vous au Toqué Art Bar,

30 quai Sainte-Marie à Chalon,

le 9 novembre à 19h.

Entrée libre, soirée conviviale.