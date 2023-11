Les cigognes bien présentes sur le Chalonnais

Merci à Patricia, fidèle d'info-chalon.com pour ces clichés du jour. La belle tribu de cigognes est observable du côté de Saint Germain les Buxy. Pour information, depuis quelques années, les cigognes ont choisi la Saône et Loire en résidence permanente, tout au long de l'année. Des colonies qui se développent au fil du temps et ce n'est pas nous déplaire. Soyez prudents si vous souhaitez les observer et adoptez des attitudes respecteuses afin d'éviter de les déranger.