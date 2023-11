Une vente de gâteaux au profit de l'association Oncosupp

Des membres de l'association citoyenne Pour Chalon avec Vous étaient dimanche matin dans la Grande Rue pour une vente de gâteaux au profit d'Oncosupp, une association pour le bien-être des patients atteints de cancer. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 5 novembre 2023, de 8 heures à 12 heures, un parfum sucré a embaumé le début de la Grande Rue, en face du bar Le Carnot. En effet, l'association citoyenne Pour Chalon avec Vous (PCAV) appelait au bon cœur de tous pour une vente de gâteaux faits maison.

La vente était réalisée au profit de l'association Oncosupp.

Créée par le personnel médical et paramédical de l'Hôpital privé Sainte-Marie, Oncosupp apporte du bien-être aux patients pris en charge en chimiothérapie, en service d'oncologie et en soins palliatifs. L'association offre également aux f amilles un lieu d'écoute et d'accueil chaleureux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati