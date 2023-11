HOPITAL DE CHALON - Déploiement de la prise de rendez-vous en ligne via Doctolib

Le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône souhaite faciliter la prise de rendez-vous des patients. Ainsi, une solution de réservation en ligne est déployée progressivement à compter du 30 octobre, en complément de la prise de rendez-vous sur place et par téléphone. Pour cela, le centre hospitalier a choisi de faire confiance à Doctolib.

La mise en place de Doctolib sera, à terme, effective sur l’établissement pour certaines consultations ou examens externes de Médecine, Chirurgie, Obstétrique et d’Imagerie Médicale. La première phase de ce projet a débuté le 30 octobre avec la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour le service imagerie (radiographie, mammographie, échographie et scanner). De nouvelles phases d’ouverture de prise de rendez-vous en ligne auront lieu fin novembre et s’échelonneront sur plusieurs semaines pour les secteurs de Médecine, Chirurgie et Obstétrique.

La prise de rendez-vous en ligne s’effectuera via le site web du centre hospitalier William Morey, en cliquant sur l’onglet « prendre RDV » ou sur le site en ligne Doctolib. Le service est simple, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7.

Pour les patients, la prise de rendez-vous sur internet sera ainsi considérablement simplifiée. Un service de rappel de rendez-vous permettra de prévenir les retards ou les oublis.

En plus de l’amélioration du service rendu à la population, le déploiement de ce système de réservation en ligne permettra de diminuer le temps de gestion des rendez-vous, le nombre d’appels et dégagera ainsi du temps au bénéfice des autres missions liées à l’accueil et à la prise en charge des patients. Ce nouveau service permettra également de mieux informer les patients sur nos expertises médicales par le biais de fiches internet personnalisées par médecin.