Nouveau succès pour la pièce «Et pendant ce temps Simone veille !» à la Salle Marcel Sembat

Ils étaient aussi nombreux ce dimanche 5 novembre à se rendre à la Salle Marcel Sembat, pour la deuxième et dernière représentation de cette pièce qui revient sur 60 ans de féminisme . Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche 5 novembre à 15 heures, Trinidad et sa troupe donnaient la deuxième et dernière réprésentation de la pièce «Et pendant ce temps Simone veille !» à la Salle Marcel Sembat.

Et ce n'est pas les intempéries qui ont eu raison de la volonté de bon nombre d'entre vous car vous avez été encore 550, soit autant que la veille, à vous rendre sur place pour assister à ce spectacle qui retrace 60 ans de combats pour les droits des femmes au cours du siècle dernier, de la lutte pour l'avortement à la récente PMA, en passant par le port du pantalon.

Sur 4 générations, cette pièce immanquable revient, avec humour et en chansons, rend également hommage à cette grande dame, Simone Veil, qui nous a quittés en juin 2017 et repose désormais au Panthéon.

Retour le 26 novembre 1974, Simone Veil présente à l'Assemblée Nationale son projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse. Grosse claque, voici venu le temps du changement ! Après avoir obtenu, extrêmement tardivement (en 1944) le droit de vote, la lutte pour les droits des Femmes ne s'est pas arrêtée là. Simone Veil, alors ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing dans le gouvernement de Jacques Chirac, continue de lutter pour l'adoption de ce projet de loi - et passera à la postérité.

C'est donc avec panache que quatre comédiennes, à savoir Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani et Trinidad, se sont animées devant des spectateurs venus de tout le département, et visiblement conquis si on en juge aux rires dans la salle, pour un voyage dans le temps, guidées par l'intervention de l'excentrique Simone en guise de fil conducteur.

Un hommage subtil aux victoires féministes, mis en scène par Gil Galliot.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati