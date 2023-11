Le chorégraphe Mehdi Diouri rend hommage à Chalon-sur-Saône avec son nouveau projet artistique ART’GENTIK

C’est une création qui verra le jour pour la saison 2024-2025 et qui était en ‘étape de travail’, plus précisément une étape dite « en laboratoire », durant cette dernière semaine de vacances scolaires au Conservatoire du Grand Chalon. Le studio de danse accueillait le chorégraphe chalonnais et ses danseurs pour un projet qui réunit danse et photographie, un juste clin d'œil à la ville qui l’a vu grandir et où il a fait ses premiers pas, en 2000, en tant que danseur hip-hop. Ayant soif de s’essayer à la scène, Mehdi Diouri fera ensuite partie de l’aventure TsN, avec Rachid Kassi et Jérémy Pirello. Puis, en 2009, il quittera la France durant une année pour séjourner à Chicago et interviendra fréquemment au Rumble Art Center de Chicago, berceau artistique de la culture hip-hop. À son retour, il décidera de développer son propre univers chorégraphique, puis créera en 2012, la Cie MehDia. Durant 10 ans, il partagera son temps, entre Chalon-sur-Saône et Paris où il collaborera, entre autres, avec la Metteuse en scène Clothilde Rullaud pour la création XXY mais aussi, interviendra dans les créations de la Cie Käfig sous la direction de Mourad Merzouki.

Medhi Diouri, nous avait déjà séduit, en 2021, avec sa pièce MériDio où six danseuses, originaires de pays différents (Grèce, Italie, Bolivie, Chypre et France) déploient leur art pour nous donner à voir des univers artistiques singuliers au travers de la danse hip-hop. Aujourd’hui avec le projet ART’GENTIK, il veut parler plus intimement de son histoire, de son identité, de Chalon-sur-Saône, berceau de la photographie. Car, jamais au cours de sa carrière, il n’a oublié son territoire et les plus petits territoires qu’il parcourt avec ses danseurs pour présenter ses créations ou pour mettre en place des actions culturelles. Avec ‘ART’GENTIK’, le chorégraphe, pour qui la photographie est un œil sur le monde, a voulu jouer sur l’expression « à l’image de … ». Cette création mixte accueillera 4 à 5 artistes au plateau et la pièce pourra être découpée en impromptus de 20 min pour être jouée partout, car il veut aller au plus près de tous les publics, c’est son credo.

Dans la note d’intention, il nous est expliqué qu’ : « ‘ART’GENTIK’ est une création qui nous fredonne une rencontre, celle de ses interprètes. Elle interroge la capacité à transformer et être transformé au contact de l’image. […] Les interprètes redessineront, par la danse et l’image, leur propre métamorphose : de la rencontre avec l’autre à la (re)découverte de soi. Par le biais de moments de vie se passant devant ou derrière l’objectif, Mehdi Diouri s’exprime sur le rapport humain. Les postures, l’énergie, l’engagement physique des danseurs qui les amènent dans une farandole d’émotions, viennent soutenir l’éclairage nous plongeant au cœur de leurs sensations » et c’est avec grande hâte que nous avons envie de découvrir cette nouvelle création.

SBR - Photo Info-Chalon, séance de travail avec le danseur Tarik Younsi.