Dijon - Journée spéciale 70 ans de la cocotte-minute SEB le 11 novembre sur la Foire internationale et gastronomique

La cocotte-minute est le produit iconique et emblématique en Côte-d’Or où est historiquement implanté le groupe SEB, à Selongey plus précisément. Ce produit créé en 1953 est emblématique de la marque en ayant assuré son essor. SEB fête les 70 ans d’innovations et de succès pour cet objet iconique devenu incontournable dans les cuisines du monde entier. SEB marque son grand retour cette année sur la Foire Internationale et gastronomique de Dijon avec un stand où sont présentées toutes les nouveautés de ses outils culinaires dont une nouvelle cocotte-minute sortie en mars dernier. Lors de l’inauguration de la Foire mercredi, Sandrine Vannet, directrice générale de SEB à Selongey a présenté ce dernier produit aux officiels dont le Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. La "Clipso’MinutTempo" modernise cet autocuiseur en lui offrant de nouvelles fonctionnalités. Grâce à ses 2 couvercles, c’est un produit hybride 4 en 1 qui peut être utilisé en cuisson pression, cuisson lente avec couvercle, cuisson au four et pour le service à table, grâce à son design élégant, en imitation fer forgé/fonte.



Journée spéciale 70 ans de la cocotte SEB

Organisée sur le stand du Conseil départemental, SEB propose un atelier sur la fabrication de la cocotte-minute. Une démonstration culinaire a lieu de 10 h 30 à 18 h avec Bruno Blancho, chef de l'Atelier culinaire SEB à Selongey et chef ambassadeur 100% Côte-d’Or.

Le stand du Conseil départemental se trouve dans le Hall 1 du Parc des expositions.



Samedi 11 novembre de 10 h 30 à 18 h.

Compris dans le prix d'entrée de la Foire, Palais des Congrès – Parc des Expositions