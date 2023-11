Patrice Vergriete, Ministre délégué au logement, attendu en Côte d'Or ce jeudi

Lors de son discours de clôture au congrès HLM en octobre dernier, le ministre délégué au logement, Patrice Vergriete avait annoncé la signature de conventions territorialisées pour le logement social, d'une durée de trois ans ces conventions territorialisées ont quatre objectifs :

- la production de logements sociaux et intermédiaires,

- la rénovation du parc social existant, la mise en œuvre d'une politique de mobilité résidentielle dans le parc social,

- le déploiement des personnels de proximité dans les immeubles,

- le développement des services aux locataires.

Dijon métropole souhaite s'inscrire dans cette nouvelle démarche de partenariat en faveur du logement, leurs objectifs répondent pleinement aux engagements, qu’ils portent depuis de nombreuses années et qu’ils ont d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre de différentes politiques publiques locales (action foncière, planification, habitat et logement, renouvellement urbain, action sociale).

La signature se fera entre François Rebsamen maire de Dijon et le ministre délégué au Logement Patrice Vergriete.

Durant son déplacement le ministre visitera l’ecoquartier de l’Arsenal et inaugurera la Tour Elithis-Arsenal, second bâtiment à énergie positive de France, qui comprend 59 logements.