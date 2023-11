RCEA-ENTREE SUD - La réponse d'un lecteur au lecteur

"En réponse à cet automobiliste qui je pense est un habitué de la voie de gauche, il est très très très désagréable de voir, tous les jours, des automobilistes forcer le passage en empruntant justement la voie de gauche à l'arrivée, que ce soir à chalon sur ou en arrivant à Montchanin, sous prétexte qu'ils sont "prioritaires".

En automobiliste "normal", quand on arrive sur la fin de la 2x2 , il y a des panneaux 90 et des panneaux indiquant qu'il faut se rabattre, il suffit donc de lever le pied et se rabattre avant la fin.

Il faudrait qu'il se mette à la place de tous les autres qui , logiquement, se mettent sur la file de droite, et voient dans leur rétros arriver des "bombes" voulant à tout prix passer devant" - Pierre Emmanuel