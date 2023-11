AVIS DE DECES - Monsieur René LAFARGE

Chalon-sur-Saône

Denise, son épouse ;

Florence et Phillipe, ses enfants ; Jerry et Michèle, son gendre et sa belle-fille ;

Guillaume, Julie et Bowell, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René LAFARGE

Ancien Président de l’Amitié Belotte Boucicaut

survenu le 8 novembre 2023,

à l’âge de 91 ans.



La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 novembre 2023, à 15h00, en l’église Sacré Cœur de Chalon-sur-Saône. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.