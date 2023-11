Velux fait le choix de la Bourgogne-Franche Comté pour son développement européen

Lars Petersson, CEO du Groupe VELUX et Claudy Broutin, directeur général du site de Marnay, ont symboliquement posé la 1ère pierre d’un nouveau bâtiment permettant d’accueillir une nouvelle ligne de production de volets roulants, en présence de Romain Royet, préfet de la Haute-Saône et Vincent Ballot, maire de Marnay.

A l’issue des travaux prévus fin 2024, le site de Marnay deviendra l’une des principales plateformes de production des volets roulants VELUX en Europe. Cette extension, annoncée en mai dernier lors du sommet CHOOSE France, répond à la demande croissante des marchés français et européens. Elle représente un investissement de 40 M€.

Ce nouveau bâtiment de 10 000 m2 est pensé pour devenir une vitrine du savoir-faire du groupe VELUX et de sa volonté de construire un outil industriel à la fois intelligent et plus durable.

Les principes clés de construction sont les suivants :

- Sélectionner des prestataires en circuit court pour faire travailler l’écosystème régional.

- Adopter les concepts de construction durable (3 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, isolation renforcée, préservation des espaces naturels, reboisement post-chantier…)

- Privilégier l’éclairage naturel et le confort visuel avec 1 000 mètres carrés de verrières modulaires VELUX (quasi-autonomie en été).

- Automatiser les tâches les plus pénibles.

- Certification ISO 9001, 14001, 45001 et 50001 ;

La nouvelle unité de production devrait être opérationnelle début 2025, avec, à la clé, la création d’environ 70 emplois par rapport à l’effectif actuel de 140 postes permanents (conducteurs de ligne, logisticiens, techniciens de maintenance ou encore contrôleurs qualité).

L’usine de Marnay est l’un des quatre sites de production du groupe en France. Son extension répond à la demande croissante des clients européens en matière, d’économies d’énergie, et de confort thermique, tant en hiver qu'en été.

« C’est une grande satisfaction de voir le groupe VELUX investir massivement sur notre territoire. C’est une décision stratégique bénéfique pour tout notre écosystème. Pour le site de Marnay, d’une part, qui va grandir en taille et franchir un cap technologique, mais aussi pour l’emploi et tous les partenaires locaux qui travaillent à nos côtés » a déclaré Claudy Broutin, Directeur Général du site de production de Marnay.