La Côte-d’Or accueillera la flamme paralympique le 26 août à Châtillon-sur-Seine

Terre de Jeux par excellence, le Département de la Côte-d’Or accueillera la Flamme paralympique le 26 août : elle fera halte à Châtillon-sur-Seine pour une journée placée sous le signe du sport et de l’inclusion. « Après la Flamme olympique, nous avons la chance d’accueillir ce Relais de la Flamme paralympique, qui s’arrêtera dans une cinquantaine de villes françaises. La Côte-d’Or est ainsi pleinement engagée pour les Jeux de Paris 2024 ! » souligne François Sauvadet, Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or

Organisé pour la première fois de son histoire en Corée du Sud en 1988, le Relais de la Flamme paralympique est l’occasion de mettre davantage en lumière le mouvement handisport, en amont des Jeux Paralympiques qui se dérouleront à Paris du 28 août au 8 septembre 2024. La Flamme Paralympique sera allumée en Grande-Bretagne, à Stoke Mandeville, berceau du sport paralympique, avant de rejoindre la France avec un relais historique sous la Manche. Son passage en France durera 4 jours, du 25 au 28 août 2024, avec quelque 1 000 éclaireurs répartis sur environ 50 villes. Pour symboliser les 12 journées d'épreuves sportives, ce sont 12 flammes qui sillonneront le territoire français. Et l’une d’entre elles fera donc une halte à Châtillon-sur-Seine le 26 août 2024 !

« Nous avons candidaté pour accueillir la Flamme paralympique, comme nous l’avons fait pour la Flamme olympique, afin de prendre part pleinement à tout l’engouement suscité par la tenue des Jeux dans notre Pays. C’est un évènement séculaire qui offre une magnifique opportunité de mettre à l’honneur et de célébrer tout le mouvement sportif côte-d’orien. C’est aussi notre responsabilité de se mobiliser pour mettre en valeur le para-sport et de favoriser l’inclusion par sa pratique » explique François Sauvadet.

Le Département de la Côte-d’Or, qui accompagne les personnes en situation de handicap au titre de ses missions de solidarité, mène ainsi une politique volontariste en matière de sport et d’inclusion sociale. Il a d’ailleurs reçu un trophée « Terre de Jeux », décerné par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, pour récompenser son action en faveur de l’accès au sport des jeunes relevant de l’Aide sociale à l’enfance. Une reconnaissance nationale que le Président Sauvadet partage avec toutes celles et tous ceux qui font vivre le sport en Côte-d’Or.

« Depuis le début de cette belle aventure que sont les Jeux de Paris, les Départements sont pleinement engagés aux côtés du Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) pour faire des Jeux de Paris 2024 une grande fête populaire qui se vive dans les territoires, qu’ils rayonnent dans notre belle Côte-d’Or et permettent à tous les Côte-d’Oriens de participer à cet évènement qu’on ne reverra sans doute pas en France avant 100 ans ! » insiste François Sauvadet.