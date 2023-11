INCENDIES EN BRESSE - Un pompier volontaire interpellé et placé en détention

Le couperet des enquêteurs est tombé jeudi soir alors que deux nouveaux incendies ont eu lieu à Baudrières et Simandre. Les gendarmes ont procédé à l'interpellation d'un sapeur-pompier volontaire. Il a été aussitôt placé en détention après avoir reconnu les faits. Les premiers éléments de l'enquête laissent entendre des problématiques liées à l'alcool et à l'argent. Patrice Guiguon, Procureur de la République de Chalon sur Saône, en charge de l'instruction judiciaire, devrait s'exprimer plus en détails dans les jours à venir, après les différentes auditions du sapeur-pompier volontaire.