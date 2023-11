Une journée à Paris pour la flamme avec les jeunes Saône-et-Loiriens méritants

Arrivée à 17 heures dans la capitale, c'est accompagnée ds jeunes méritants de Saône-et-Loiriens que Joëlle Arnoult-Gonot, l'administrateur national et présidente de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite de Saône-et-Loire (ANMONM 71), est allée récupérer la flamme sous l'Arc de Triomphe.

L'occasion pour ces jeunes de participer à la cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat Inconnu, à 18 heures 30. Et, cerise sur le gâteau, deux jeunes porte-drapeaux de la délégation de l'ANMONM 71 ont même fait partie des porte-drapeaux qui participaient à cette cérémonie.

Les jeunes Saône-et-Loiriens ont été salués par Les jeunes Saône et Loirien ont eu l'insigne d'être salués par Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, et Lejeune Mbella Mbella, le ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun.

(Photos gracieusement fournies par Pauline Jacob-Blazy)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati