Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : l'ASHBCC s'offre une belle victoire face au leader luron (26-17)

Les Bleus et Blancs créent l'exploit, ce samedi 11 novembre, en infligeant une sévère défaite au leader du classement, HBC Lure-Villers. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis un briefing musclé la veille, les hommes d'Audrey Col ne sont plus les mêmes. Après s'être embourbés en zone rouge, les Bleus et Blancs ont retrouvé cette superbe qui les animait la saison dernière et rien ne semble désormais les arrêter.

La première formation a en faire les frais, ce samedi 11 novembre, n'était pas n'importe laquelle puisqu'il s'agissait de l'HBC Lure-Villers, le leader du classement, battu à plate couture sur le score de 26 à 17.

Une belle victoire qui donne du baume au cœur.

Tout y était : une énergie folle, la gagne, l'esprit d’équipe et la bonne humeur…Continuez les gars, c'est comme ça qu'on vous aime !

Plus de détails à venir dans un prochain article sur Info Chalon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati