Cérémonie de commémoration du 105ème anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 sous le signe de l’unité de la nation.

Comme chaque année, le rassemblement pour cette commémoration a eu lieu sur le parking de l’église.

Le cortège s’est rendu au monument du cimetière pour y déposer une gerbe.

Ensuite, les porte-drapeaux, l’ensemble des personnalités, des élèves de CM1 de l’école Berlioz et les personnes présentes se sont rendus au monument rue du Bourg.

Vincent Bergeret, maire de la commune, Marie Mercier, sénatrice, Françoise Vaillant, conseillère départementale, Jean-Marie Moutier, président de la FNACA et les enfants des écoles ont déposé les gerbes au pied du monument de la rue du Bourg.

L’Harmonie municipale Banda Desperados a procédé à la sonnerie aux morts avant la minute de silence en hommage aux châtenoyens qui ont donné leur vie lors de ce conflit.

Ensuite les élèves de la classe de CM1 de Cyrille Meunier (école Berlioz) ont lu le message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) : « Au fond de l’âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talismans destinés à exorciser l’indicible et afin que celle que l’on dénomma la Grande Guerre fut la dernière. Hélas, aujourd’hui et depuis vingt mois, la guerre est de retour en Europe et, comble d’ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l’artillerie. C’est pourquoi, en ce jour de commémoration qui, compte-tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d’alerte, l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) en même temps qu’elle rend hommage au courage exemplaire des « Poilus » comme de tous les « Morts pour la France » de toutes les guerres, rappelle l’un de ses objectifs fondamentaux : s’opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l’obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la Paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. »

Les enfants ont ensuite énoncé un à un les noms des châtenoyens morts pour notre liberté.

Vincent Bergeret a lu le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire, rédigé à l’occasion du 11 novembre 2023 Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix : « … Le 11 novembre n’est plus seulement une date. C’est devenu le rassemblement de tous les français. C’est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l’Arc de Triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C’est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s’est jamais éteinte depuis… Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure… »

La Banda Desperados a joué l’hymne national.

Monsieur le maire a remercié de leur présence, madame la conseillère départementale, le représentant de la brigade de gendarmerie, les membres des associations, les habitants, les enfants des écoles, Madame la principale du collège, les membres de la FNACA. Il a excusé monsieur le député Louis Margueritte retenu à Chalon. Il a invité les personnes présentes à rester afin d’écouter l’intervention de madame la sénatrice sur les évènements actuels.

Vincent Bergeret, Marie Mercier et Françoise Vaillant ont salué les porte-drapeaux et les musiciens de la Banda.

L’ensemble des élus présents se sont regroupés autour de madame la sénatrice qui a rappelé les horreurs dus à la barbarie. Un appel à la raison dans l’effroi des combats actuels et des dérives comportementales xénophobes.

Marie Mercier sénatrice : « On dit non à la barbarie, à toute forme de barbarie. La barbarie, ça ne s’excuse pas, ça se combat. Ça se combat tous ensemble. Nous unirons nos forces pour garder nos valeurs, nos valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité. C’est ce qui nous rassemble sous notre drapeau. La fraternité est synonyme de respect pour garder cette France que nous aimons, cette France que nous reconnaissons sous ce joli terme de France des lumières et tous ensemble nous réussirons ce pari pour nos enfants, pour tous ceux qui pourrons assumer cette France forte dans ce monde raccommodé, de paix ».

Monsieur le député est arrivé en fin de cérémonie.

La cérémonie terminée, monsieur le maire a invité tous les participants à venir prendre le verre de l’amitié à la salle des Charmilles.

C.Cléaux