Feux en Bresse : le SDIS de Saône-et-Loire condamne les actes criminels d’un sapeur-pompier

Communiqué du SDIS 71

Le 10 novembre 2023, le Service départemental d’incendie et de secours de la Saône-et-Loire a été informé que, dans le cadre des investigations menées par la gendarmerie nationale lors des nombreux feux ayant détruit des bâtiments agricoles sur la commune de Simandre, un sapeur-pompier du secteur de Tournus a fait l’objet d’une procédure de garde à vue, suivie d’un placement en détention provisoire.

Ce sapeur-pompier volontaire a aussitôt fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire de ses fonctions, dans l’attente de son jugement, qui sera suivie, si l’agent est condamné par l’autorité judiciaire, par une procédure disciplinaire de résiliation d’engagement.

Le Président André Accary, président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire et le colonel Frédéric Pignaud, directeur départemental des services d’incendie et de secours de Saône-et-Loire condamnent avec la plus grande fermeté ces faits inacceptables, intolérables et contraires aux valeurs des sapeurs-pompiers. Ils apportent tout leur soutien aux exploitants agricoles durement touchés par de tels actes criminels.

Enfin, ils souhaitent rendre un hommage appuyé aux 2 252 sapeurs-pompiers et agents du corps départemental de sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire qui œuvrent au quotidien au profit de nos concitoyens.

Pour rappel, les sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire réalisent chaque année près de 40 000 interventions soit une toutes les 13 minutes sur le territoire départemental dans des conditions parfois périlleuses et souvent difficiles.