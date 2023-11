Quelques semaines plus tard, sur le parcours du Golf de la Roseraie, le vieux continent sortait à nouveau victorieux dans la première version chalonnaise de la célèbre compétition.

Pour les non-initiés, la Ryder Cup est un trophée de golf, créé en 1927 et qui récompense tous les deux ans le vainqueur d’un tournoi opposant par équipe depuis 1979 l’Europe et les USA et disputé alternativement sur des golfs continentaux et américains. La Ryder Cup figure parmi les épreuves sportives les plus regardées à la télévision dans le monde.

Soixante-huit joueurs…

Afin de terminer de la plus belle des manières une saison riche en temps forts, le président Carl Fraselle et les membres du comité de l’AS Golf ont ainsi eu l’idée de copier la grande Ryder Cup. Avec bien sûr les deux capitaines. En l’occurrence Philippe Marc pour l’Europe et Dominique Boulisset pour les Etats-Unis. Mais contrairement à Rome, où les deux équipes n’étaient composées chacune que de douze joueurs, à Chalon, il n’y avait pas moins de trente-quatre golfeurs par formation. Histoire de regrouper sur le « dix-huit trous » de Saint-Nicolas le plus de participants possibles. Autre différence avec la compétition internationale, plusieurs joueuses étaient en lice dans chaque équipe.

… sur trois formules de jeu

Tout au long d’une journée décidément pas comme les autres et qui a bénéficié d’une météo clémente, les deux formations se sont affrontées sur trois formules de jeu : six trous en foursome, six trous en quatre balles meilleure balle et six trous en match play. Si une équipe dépassait les 34 points la victoire lui était assurée. Le suspens a perduré jusqu’aux derniers matchs. De quoi tenir en haleine tout le club house…

A l’issue de parties souvent très disputées, l’Europe en bleu, emmenée par les deux pros du club Emmanuelle Gerhart et Laurent Seinger, s’est imposé de trois points (35,5 à 32,5) face aux USA en rouge, qui comptait dans ses rangs le président Carl Fraselle. Les Européens ont construit leur succès dans les fourballs (10,5 pts à 6,5 pts) et dans les matchs play (17,5 pts à 16,5 pts), laissant les foursomes à leurs valeureux adversaires (7,5 pts à 9,5 pts).

Et comme l’épreuve se déroulait au cœur de la Bourgogne du Sud quoi de plus normal que tout se termine par un ban bourguignon en l’honneur des premiers vainqueurs de la Ryder Cup chalonnaise.