« Miracles » au Mégarama : la science serait-elle impuissante face à l’inexplicable ?

Le film interroge les rapports entre la science et la foi.

Une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées : sur les traces de la relique la plus analysée au monde, le suaire de Turin, sur une image toujours inexpliquée d’une femme enceinte qui s’est imprimée sur une tunique en fibre végétale du XVIe siècle (la fameuse tilma), ainsi que sur des écrits uniques dans l’histoire de l’humanité et qui défient tous les records de la littérature mondiale : les textes de Maria Valtorta, visionnaire et mystique italienne.

Un film documentaire réalisé par le journaliste Pierre Barnérias, avec la participation de l’écrivain Didier Van Cauweleart (prix Goncourt), du chercheur du STURP Barrie Schwortz, de l’historien Jean-Christian Petitfils ou encore du chercheur François-Michel Debroise.

Miracles, documentaire

Lundi 13 novembre 2023, séance unique

Mégarama à 20 h

Pour en savoir plus : https://miracles-lefilm.com/