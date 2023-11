AVIS DE DECES - Monsieur Lucien BOISSU

SAINT-RÉMY - GIVRY - LUX



Christine et Jean-Paul Chevaux,

Marie-Laure Cabas et

Jean-Marc Jacqueroux,

Claire et Dominique Rageot,

Yves Boissu et Muriel Gianessini,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

les familles ,Gautheron Demortiere, Bêche, Philippe, Sagetat,

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien BOISSU

survenu à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 15 novembre à 10h30 en l'église du Bourg de Saint-Rémy.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Terres de Diane à Saint-Rémy pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

et rappelle à votre souvenir

Marie-Jeanne

son épouse, décédée en 2015.