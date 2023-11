AVIS DE DECES - Madame Jeanne BRENOT

CHALON-SUR-SAÔNE - OSLON



Sylvie et Christian GAUDILLIÈRE,

sa fille et son gendre ;

Aurélie et Loïc BONNAVENT,

Marlène GAUDILLIERE et Michaël GERVAIS,

ses petits-enfants ;

Romàn, Axelle, Charlotte, Théo, Robin,

ses arrière-petits-enfants ;

Pierre et Josiane BRENOT,

son frère et sa belle-sœur,

ses neveux et nièces,

ses cousins et cousines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jeanne BRENOT

« dite Jeannette »

survenu à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 15 novembre, à 15 heures, en l'Eglise du Sacré-Coeur de Chalon-sur-Saône.

Jeannette repose au centre funéraire de Chalon-sur-Saône, 115 avenue Boucicaut.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie le personnel soignant de l'Ehpad de Sennecey-le-Grand pour son accompagnement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Fernand et Marguerite

ses parents

Ginette

sa sœur

François et Michelle

son frère et sa belle-sœur.