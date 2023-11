AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse GAUTHERON

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Ses nièces et neveux :

Michèle GAUTHERON,

Martine et Jean-Paul CHAPAT,

Marie-Paule et Gérard PERRETTE,

Maryse et Bernard LESAVRE,

Françoise et Jean-Pierre VIRELY ;

ses petits-neveux et nièces,

vous font part du décès de

Madame Marie-ThérèseGAUTHERON

à l'aube de ses 104 ans.

La cérémonie aura lieu vendredi 17 novembre 2023 à 14h30 en l'église de Châtenoy le Royal.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.