SANTE - Le député Rémy Rebeyrotte adresse une lettre ouverte au Directeur de l'ARS Bourgogne-Franche Comté

J'ai bien reçu votre mail du 13 novembre. Il est consternant à bien des égards.

D'abord, parce que les Agences Régionales de Santé ne sont pas faites pour réinterpréter des faits vécus par les acteurs de terrain, faits qui se renouvellent et auraient pu être très graves, mais pour remédier à leur survenance et à leur répétition.

Or, près d'un an après la suspension de la maternité d'Autun, après avoir enfin reconnu en juillet les difficultés liées à l'isolement des parturientes et à l'inquiétude qu'elle engendre, vous vous contentez de constater que "la permanence des soins du SMUR obstétrical ne permet pas encore un fonctionnement 24H sur 24, mais que « tout est mis en œuvre par la communauté hospitalière et libérale […] pour y parvenir » (sans préciser les délais cette fois).

C'est ce que vous appelez être "conforme aux exigences de qualité et de sécurité". Mais de qui se moque-t-on ?

La vérité : le concept de SMUR obstétrical ne fonctionne pas. On nous remonte des faits qui témoignent de lourds dysfonctionnements. Vous nous parlez de situation transitoire qui dure depuis près d'un an alors que vous annonciez aux acteurs de terrain que tout serait en place pour mai, puis juillet, puis septembre, puis octobre. Or, les recrutements ne sont pas là, les moyens restent indigents.

Les équipes ne sont pas en cause. Mais ceux qui sont aux responsabilités, oui. Et vous le premier.

Par ailleurs, nouveau fait très grave : vous me confiez dans votre mail des informations qui restent "préservées par le secret professionnel". Or, un parlementaire n'est pas assujetti au secret professionnel. Et ce n'est pas la première fois que vous vous asseyez sur le secret professionnel et médical. Les faits, dont la lettre du Maire de la Comelle et de la Présidente de l'Intercommunalité font état, sont connus de tous les Morvandiaux qui en parlent, hélas, outrés.

Ce sont les pompiers d'Etang-sur-Arroux qui ont réalisé l'accouchement, avec leurs seuls moyens, sans appui, bien que trois véhicules aient été déplacés.

Je ne parlerais pas de la fin du courrier où vous mélangez les faits et les interventions, où vous situez Fontaines, commune de la Côte châlonnaise, , dans l'Autunois-Morvan, où vous me reprochez de ne pas faire état des données d'identité alors qu'elles sont heureusement soumises au secret. C'est un comble !

Que vos équipes, pléthoriques, fassent leur travail. Elles ont les lieux et les dates.

Espérant qu'un jour, soit vous fassiez les aménagements, recrutements et investissements nécessaires, soit vous partiez pour laisser la place à une autorité soucieuse des acteurs et des paroles données,

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en l’expression de ma haute considération.

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire

Ancien Président du Conseil Territorial de Santé 71

Secrétaire de l’Assemblée Nationale