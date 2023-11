Les retraités CFDT Saône et Loire à la visite du Sénat

Communiqué de la CFDT 71

Le 10 novembre, 36 personnes sont allées visiter le Palais du Luxembourg : des adhérents et leurs invités venus de tout le département et heureux de se retrouver.

Durant le voyage, Paul Marconot nous a distribué et commenté un fascicule de sa rédaction et nous a détaillé la composition et le rôle du Sénat. Si bien qu’au début de la visite nous étions incollables…

Notre guide, fonctionnaire d'État, nous a fait un cours magistral sur l’histoire du bâtiment, depuis la construction ordonnée par Marie de Médicis en 1615 jusqu’en 1958 date de l’affectation du Sénat de la 5e République. Une visite où chaque salle a sa propre histoire selon le propriétaire des lieux : la salle des dupes sous le règne de Louis XIII, le grand escalier et ses lions égyptiens sous Napoléon Bonaparte, la réalisation de la salle du trône (salle des Conférences) sous les ordres de Napoléon III… A chaque lieu son anecdote ! Que d'or, que de fastueux décors, nous en avons pris plein les yeux !

Nous avons pu assister pendant une trentaine de minutes, aux débats et votes portant sur la loi sur l’immigration en présence du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. Peu de sénateurs (42 dont 21 femmes), juste la commission compétente. L’avenir nous dira la conclusion de ces amendements. Nous avons été marqués par la solennité et le protocole ambiant. Jérôme Durain, retenu ailleurs, s'est excusé de son absence. C’est son attaché parlementaire qui est venu pour répondre à nos questions.

La visite a duré presque deux heures, s’est terminée par la photo de groupe en bas du majestueux « grand escalier ».

Il était temps de nous rendre à pied au restaurant, pour un moment convivial et d’échanges.

Nous avons rejoint notre autocar en traversant le magnifique jardin du Luxembourg où même la police nationale n’a pas le droit de poursuivre les voleurs … nous a-t-on dit !

Les participants réclament avec impatience une future visite de l'Assemblée Nationale.