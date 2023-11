BASKET (Betclic Elite) - Ryan Mikesell à l’Elan Chalon !

Ryan Mikesell à l’Elan Chalon !

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature du combo américain Ryan Mikesell.

Formé à l’Université de Dayton d’où il est sorti en 2020 (8,5 points, 4,7 rebonds et 1,9 passes de moyenne), Ryan a débuté sa carrière professionnelle en 2nde division allemande au sein de l’équipe de Tuebingen qu’il rejoint en février 2021 et avec laquelle il évoluera également durant la saison suivante, terminant à la 1ère place de la saison régulière et finaliste des playoffs (18,2 points, 5,5 rebonds et 3 passes de moyenne en 40 matchs avec un joli pourcentage de 57.3% de réussite aux tirs).

Poste 4/3 de 2 mètres, doté d’un excellent QI basket, Ryan a rejoint le Championnat de France et plus précisément Le Portel la saison passée. Il y a disputé 31 matchs, cumulant 9,6 points à 42,6% à 3 points, 5 rebonds et 1,2 passes.

Cette saison, le joueur s’était engagé en 1ère division israélienne avec le club d’Elitzur Kiryat Ata. Mais le Championnat n’a toujours pas repris compte tenu de la situation et le joueur a été libéré par son club.