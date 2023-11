Un chèque de 500 euros remis à l'association Oncossup

Des membres de Pour Chalon avec Vous ont remis mardi, à l'Hôpital privé Sainte-Marie, un chèque de 500 euros à Oncossup. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mardi 14 novembre 2023, en fin de journée, dans les locaux de l'Hôpital privé Sainte-Marie, à Chalon-sur-Saône, l'association créée par le personnel médical et paramédical Oncossup s'est vu remettre un chèque d'un montant de 500 euros par l'association citoyenne Pour Chalon avec Vous (PCAV).

Pour rappel, Oncossup oeuvre pour apporter du bien-être aux patients pris en charge en chimiothérapie, en service d'oncologie et en soins palliatifs de l'hôpital et à leurs familles.

L'association offre également aux familles un lieu d'écoute et d'accueil chaleureux.

Fruit de la vente caritative de gâteaux qui a eu lieu dans la matinée du dimanche 5 novembre, au début de la Grande Rue, cette somme, remise par Alain Rousselot-Pailley, le président de PCAV, est plus que bienvenue pour cette noble mission des personnels de l'hôpital.

Le président de l'association citoyenne et son vice-président, Didier De Carli, ont tenu à remercier «toutes les dames qui ont fait des pâtisseries gratuitement et qui les ont amenées directement au stand de PCAV».

«Grâce à elles et aux bénévoles de PCAV, nous avons, une fois de plus, les Chalonnais et les Chalonnaises», ajoute ce dernier.

(Photo gracieusement fournie par Didier De Carli)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati