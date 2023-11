Du jeudi 16 novembre au dimanche 19 novembre, venez passer un grand moment de convivialité lors de la dégustation du Beaujolais nouveau au Cellier Saint Vincent

Le clin d’œil info-chalon.com

Comme chaque année, le Cellier Saint-Vincent situé 12 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, réserve à la clientèle une dégustation de Beaujolais nouveau de 6 cuvées différentes.

Jeudi 16 novembre à partir de 10 heures, info-chalon était présent au Cellier Saint Vincent pour la traditionnelle dégustation du Beaujolais Nouveau ! Comme d'habitude un plateau de charcuterie accompagnait les vins primeurs 2023.

Pour ce millésime 2023, le Cellier Saint Vincent propose aussi de découvrir 2 domaines avec lesquels il travaille régulièrement depuis de nombreuses années et dont la qualité n'est plus à démontrer : Le Domaine Chermette et le Domaine Jean Paul Brun. Vous retrouverez également des domaines Rampon et Château Thivin pour la troisième année consécutive. Enfin, retour également du primeur d'Alexandre Burgaud, neveu de Jean-Marc Burgaud, domaine référence sur Morgon !

Six cuvées vous seront donc proposées sur toute la journée et ce jusqu'au dimanche 19 (en fonction des stocks disponibles).

Publi-information