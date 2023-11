Accordéons, Musiques et Chants, ou le plaisir de vivre dans l’Art musical

Comme toute assemblée générale statutaire, cet instant ou les adhérents, majorité étend, se retrouvent pour faire le point d’une année ou saison écoulée. Forte de sa cinquantaine de membres inscrits au sein de l’association, Accordéons Musiques et Chants, n’a pas échappé à la règle du rapport moral, financier, artistique et électif du bureau.

Une synthèse de la vie des ateliers

Comme il se doit pour le rapport moral il a appartenu d’être présenté par la présidente en exercice Anne-Marie Recordon, entourée à la table officielle de sa secrétaire Brigitte Latour, de sa trésorière Marie Pozet, du directeur artistique Gilbert Drigon et en présence des adjointes au maire Nathalie Ferry, en charge de la Culture et Pascale Lepers en charge des Associations et représentant le maire Vincent Bergeret retenu par ailleurs.

Un constat non négligeable puisque l’effectif a chuté au cours de cette saison passant de 70 à 50 adhérents. Un baisse d’effectif qui s’explique par une diminution au sein de l’Atelier d’Eveil musical pour les tout-petits passant de 17 à 10 enfants mais avec une constat cependant, une orientation de ces enfants vers des instruments de musique, ce qui est un réel élément positif.

L’autre cause de la baisse des effectifs est lié à l’atelier Batterie qui a cessé son activité du fait de l’arrêt de Clément Drigon, lequel s’est dirigé, cela peut se comprendre, sur d’autres projets professionnels.

Quant à l’atelier Chant adultes ce sont entre 25 et 27 choristes qui anime Studio Live et dont on peut voir la qualité du travail lors des différents et nombreux concerts.

Une saine gestion associative

Un large clin d’oeil de la présidente en direction des bénévoles au sein de l’association. Ils sont très actifs pour aider, mettre en place, ranger le matériel à chaque concert. Le Conseil d’Administration se réunissant de son coté mensuellement fait un point en particulier à l’issue de chacun des concerts donnés. «Ceci nous permet d’évaluer certes mais aussi de progresser compte tenu des prestations que nous offrons sur la commune de Chatenoy le Royal mais aussi à l’extérieur comme à Ouroux sur Saône ou en direction d’autres associations.

Nous avons un bon rayonnement et nous avons passé une belle année, pleine de concerts, avec une belle ambiance entre tous les membres » a tenu à souligner la présidente.

Puis de conclure son rapport moral dans des remerciements : « Si nous arrivons a cette qualité de travail cela est dû à la qualité musicale des professionnels qui nous entourent. Il se dégage une énergie collective, un travail en commun qui nous permet d’avoir cette valeur qu’elle que soit les niveaux d’âge.

Cela se fait aussi grâce au soutien de la Municipalité par son financement en subventions, en aides matérielles, avec son soutien pour ce qui est devenu incontournable : « Le concert de Jazz ».

Un programme 2024 en place

Après avoir rappelé les réalisations données en 2023, Gilbert Drigon, directeur artistique a fait part de ce qui sera programmé pour cette fin d’année 2023 et l’année 2024 : Concerts de Noël à Oslon et Chatenoy le Royal les 9 et 17 décembre 2023; 27 janvier 2024 à Epervans au profit d’une association; le 2 mars Concert de Jazz à Chatenoy le Royal; le 11 mai avec le nouveau spectacle autour de Florent Pany, Queen, etc; le 22 juin : Fête de la Musique cour Prévert; en juin les auditions des élèves; une présence au Forum des associations le 1er septembre et deux concerts en septembre 2024.

Un Conseil d’Administration renforcé

Trois nouveaux membres ont intégré le Conseil d’Administration : Pauline Deschamps; Chantal et Jean-Claude Morestin. Ils rejoignent ainsi le nouveau bureau élu à l’issue de cette assemblée générale. On ne change pas une équipe qui gagne :

Présidente : Anne-Marie Recordon; Vice-présidente : Jocelyne Drigon; Secrétaire : Brigitte Latour; Secrétaire adjoint : Patrice Guyot; Trésorière : Marie Pozet; trésorier adjoint : Stefane Jay; Directrice artistique : Sandrine Drigon; Directeur artistique adjoint : Gilbert Drigon

Unanimité des félicitations pour les deux adjointes Nathalie Ferry et Pascale Lepers : « De bons résultats malgré les départs; vos nombreux concerts et une très belle année avec un grand bravo aux bénévoles et pour l’ambiance qui règne dans l’association. Vous êtes une association sensationnelle qui mérite d’être soutenue. »

JC Reynaud