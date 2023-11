Un succès indéniable pour l’Atelier Café Réparation à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Le concept du Café Réparation collaboratif et solidaire est de permettre aux personnes en possession de petits matériels en panne ou détériorés de donner une seconde vie aux objets afin d’éviter de jeter, de gaspiller et de faire l’économie du rachat.

Ce vendredi 10 novembre les membres du Fablab du Chalonnais et de l'Espace PAMA avaient installé 9 plateaux de réparation dans la salle des fêtes.

Fonctionnement des ateliers :

Les personnes, venant avec un équipement en panne, ont été accueillis par les bénévoles afin de remplir une fiche d’identification qui a ensuite été affichée sur un tableau.

Les clients, si on peut dire, étaient très nombreux, ils sont venus non seulement de la commune mais aussi des alentours. Chaque membre réparateur peut ainsi voir le type de matériel à réparer et le choisir en fonction de ses compétences. Tout se déroule en présence du propriétaire du bien, il peut lui-même participer à la réparation. Dans la mesure du possible la réparation se fait sur place mais il arrive que l’achat de pièces de rechange soit nécessaire.

Il faut être conscient que parfois il n’est pas possible de réparer ou que la réparation serait trop onéreuse.

L’atelier Café Réparation a reçu la visite de Vincent Bergeret maire de la ville accompagné de Françoise Vaillant Conseillère départementale, de Roland Bertin et de Fabrice Rignon adjoints à la ville.

L’atelier Café Réparation est, en plus du sauvetage des appareils, un excellent facteur de transmission de compétences, de lien social et de convivialité.

C.Cléaux