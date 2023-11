Pour limiter les risques d’inondations, un mur anti-crue a été installé sur les quais à Chalon-sur-Saône

240 mètres de panneaux installés, l’interview de Gilles Platret et le photoreportage info-chalon.com!

Ce vendredi matin 17 novembre, une cellule de crise s’est réunie à la Mairie de Chalon-sur-Saône, suite à la montée des eaux de la Saône pour protéger d’une éventuelle inondation. Cette décision prise par le Directeur des Services de la Ville, en accord avec le Directeur de la voirie, le responsable du Service de la Gestion des risques, le responsable du Service des Espace Publique, la Police Municipale… consiste en un dispositif : l’installation du mur anti-crue d’une longueur de 240 mètres au niveau du port Villiers en direction des quais Gambetta, qui a mobilisé 25 personnes pour sa mise en place.

Sur place, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, venu saluer le travail des collaborateurs de Monsieur Gaudin, Directeur Général des Services Techniques et de Bernard Girardin, Responsable de la voirie.

Interrogé sur la mise en place de cette installation anti-crue, Gilles Platret confiait à info-chalon : « Pour le moment, si on n’est pas dans l’inquiétude d’un débordement de la Saône, on est tout de même dans la prévention des risques. On sait que la Saône monte fortement, on sait aussi qu’elle s’est un petit peu ralentie mais on surveille énormément en même temps ce qui se passe en amont au niveau du Doubs, de la Loue et de tous les affluents qui finissent immanquablement par se retrouver à Chalon en passant par la Saône. On a vu une évolution très rapide depuis 72 heures et à un moment donné il faut prendre une décision. S’il doit y avoir un éventuel débordement cela devrait se passer ce weekend d’après nos prévisions donc on préfère anticiper. Nous avons donc mobilisé tous les agents du service, ils sont 25 ce matin sur le terrain pour pouvoir déployer ce mur et comme cela, il n’y aura plus de difficulté si toutefois la Saône devait déborder, ce qui n’est jamais sûr mais au moins, on sera prêt ! ».

Pour information ce mur amovible a été acheté par la ville de Chalon en 2010 (auparavant moellons), le mur a été installé 4 fois et servi 2 fois contre les innondations.

Le photoreportage info-chalon.com

JPB