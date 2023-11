Attention au coup de froid matinal cette semaine en Saône et Loire

Si vous attendiez encore un peu avant de ranger certaines plantes qui craignent le froid, c'est peut-être le moment d'y penser en Saône et Loire. Même si les températures en journée atteindront la dizaine de degré cette semaine dans le département, il est à craindre des gelées matinales sur un certain nombre de secteurs, notamment jeudi matin prochain. La semaine sera très automnale avec des maximales qui devraient pas dépasser les 12°c au plus fort de la journée, avec des averses et un ciel particulièrement chargé. De belles éclaircies sont toutefois attendues en fin de semaine. Attention sur le Val de Saône aux brouillards en début et fin de journée.