Une nouvelle manifestations à Chalon-sur-Saône pour un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza

À l'appel de plusieurs syndicats, organisations et partis de gauche, dont La France insoumise (LFI), le Parti Communiste Français (PCF), la CGT, la Ligue des droits de l'Homme et le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), de trois nouvelles manifestations ont eu lieu ce samedi 18 novembre 2023 à 10 heures, en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines et Mâcon, pour demander un «cessez-le-feu immédiat à Gaza».

Ainsi, c'est au cri de «Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine» qu'une petite centaine de personnes ont battu le pavé depuis la Place de Beaune dans les rues de la Ville de Niépce, selon les organisateurs de la manifestation.

Une manifestation qui a réuni des «citoyens soucieux de la paix et du sort des populations civiles de Gaza et de Cisjordanie», comme l'a justement défini la communiste Nathalie Vermorel.

Devant la sous-préfecture, les organisateurs ont tour à tour fermement demandé au gouvernement de s'engager «plus activement pour obtenir un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements et des déplacements forcés de populations».

«La réponse aux crimes odieux perpétrés par les terroristes du Hamas ne peut en aucun cas être cette vengeance aveugle qui s'abat sur le peuple palestinien, faisant déjà plus de 10 000 morts dont près de la moitié sont des enfants», s'indignent les organisateurs.

«Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance du peuple palestinien, de son droit à un État, de l'arrêt de la colonisation et de l'occupation israélienne», ajoute le militant insoumis Richard Béninger.

Une minute de silence a été observée pour tous les civils israéliens et palestiniens victimes de cette guerre, reéaffirmant ainsi que chaque victime compte.

Le bilan au 44ème jour des victimes palestiniennes a dépassé les 13 000 personnes, selon le gouvernement de la Bande de Gaza géré par le Hamas. Parmi les morts recensés dimanche figurent plus de 5 500 enfants et 3 500 femmes. En outre, 30 000 personnes ont été blessées, selon le Ministère de la Santé de Gaza, un chiffre inchangé depuis la veille. Pour sa part, Israël compte un bilan d'environ 1 200 morts, selon les chiffres officiels.



