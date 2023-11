Cette semaine à l'Espace des Arts dans le cadre du festival TransDanses : 'ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES'

Justine Berthillot et Mosi Espinoza portent, dans cette grande fiction, une aventure chorégraphique, acrobatique et théâtrale dans laquelle le loufoque et le tragique façonnent une dramaturgie sous tendue par les luttes politiques, écologiques, et sociales qui sont menées en Amazonie. À travers les références au Fitzcarraldo et Aguirre du cinéma de Werner Herzog, ils entendent se moquer du colon, de la bestialité des hommes, de cette sempiternelle absurdité d’une domination dévorante et destructrice. On ne fait pas de pacte avec les bêtes pose l’enjeu d’une réflexion essentielle : la folie mégalomaniaque de l’homme occidental, déterminé à piétiner la nature par sa propre culture. Il s’agit de déconstruire ce grand mythe de l’homme blanc, du Dieu blanc descendu sur terre à l’image des Indiens dans Fitzcarraldo qui n’y croient pas, et qui n’y ont semble-t-il jamais vraiment cru. Ce duo circassien propose un opéra-jungle dans lequel ils jouent avec les représentations de la forêt, l’aspect hyperbolique de l’opéra et la cosmologie Amazonienne.

On ne fait pas de pacte avec les bêtes ouvre une forêt de présences, symbolique et quotidienne, habitée de multiples visages, de soieries, de lianes et de machines. Exposer ce réel aliéné d’une férocité déguisée, investir l’absurde de nos sociétés avides de dominations afin de faire tomber le rideau de velours et nous ré-ancrer dans la terre.

Une lutte de bêtes contre notre propre bêtise.

MAR 21 NOV 2023 — 20h PETIT ESPACE

MER 22 NOV 2023 — 19h PETIT ESPACE

VEN 24 NOV 2023 — 21h PETIT ESPACE

SAM 25 NOV 2023 — 20h PETIT ESPACE

