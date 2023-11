Formation aux gestes qui sauvent pour l'Union des comités de quartier

Vendredi 17 novembre 2023, 30 bénévoles de l'Union des comités de quartier ont participé à une formation aux gestes qui sauvent (GQS) avec l'Union locale de la Croix Rouge Française.

Cette formation de qualité a eu lieu de 10 heures à 12 heures, à la Maison de quartier des Charreaux.

Les participants ont reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui était accompagné de Bruno Legourd, son premier adjoint, également en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, et Pierre Carlot, le conseiller municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, avant un verre de l'amitié servi (et ponctué par un ban bourguignon) vers 12 heures 20.

Deux formations GQS sont prévues en 2024, comme nous l'indique Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, «une en janvier et une autre en février».

L'objectif étant de former à terme 90 bénévoles.

«C'est d'autant plus nécessaire, sachant que nous sommes constamment en contact pendant nos manifestations avec le public», précise le président de l'Union des comités de quartier.

(Photos gracieusement fournies par Michel Duployer)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati