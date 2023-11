AVIS DE DECES - Monsieur Robert MARGUERITAT

GERMOLLES - MELLECEY



Christian, Patrick, Jacques et Sandrine, Josiane et Patrice, ses enfants et leurs conjoints ;

Charline, Julie, Charlotte, Thibault, Roxane, Cyril, ses petits-enfants ;

Aurore, Maxime, Tom, ses arrière-petits-enfants ;

les familles MARGUERITAT, JACOB ;

ainsi que tout la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert MARGUERITAT



survenu le 14 novembre 2023,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie civile sera célébrée vendredi 24 novembre 2023, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Robert repose à la chambre funéraire à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Il a rejoint son épouse,

Yvette,

décédée le 29 septembre 2014.