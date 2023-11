Louhans Cuiseaux FC est de retour au Stade de Bram !

Le club de Louhans Cuiseaux FC est très heureux de pouvoir vous donner rendez-vous le samedi 25 novembre au Stade de Bram !



Nos jaunes sont de retour, au stade, à la maison, et vont pouvoir accueillir le FC Gueugnon à Louhans pour la 9ᵉ journée de championnat.



Ce début de saison, nos jaunes vont ont prouvé à quel point notre équipe avait de la qualité, des ambitions et du caractère. Et pour cela, il mérite amplement de découvrir un stade plein pour leur retour au Stade.



Actuels 7ᵉ du championnat avec 11 points, nos jaunes comptent sur tous ses supporters pour l’emporter face à Gueugnon (8ᵉ - 11 points).



Soyons heureux de retrouver le chemin du Bram et allons chercher les 1 500 spectateurs pour fêter notre retour !



Supporters fidèles ou occasionnels, entre amies ou en famille, rendez-vous au Stade ce samedi 25 novembre 2023 !



On compte sur vous !