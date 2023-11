AVIS DE DECES - Monsieur Marc FICHOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Laétitia et Pierre JACOB,

Émilie FICHOT et Greg FLATTOT,

Julie et Olivier PASCAL,

ses filles et ses gendres ;

Paul, Louis, Léane, Maxence, Maxime et Alexandre,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc FICHOT

survenu le 17 novembre 2023,

à l'âge de 73 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 23 novembre 2023,

à 9 heures, au crématorium

de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.