Mamafrika, votre nouveau restaurant africain

C'est en grande pompe ce samedi 18 novembre qu'a eu lieu l'inauguration du restaurant Mamafrika, le premier établissement halal spécialisé dans la cuisine africaine à Chalon-sur-Saône.

Ce concept inédit, on le doit à Evan Ravat et Maxime Épée, deux jeunes Chalonnais âgés respectivement de 21 et 27 ans, qui se sont lancés dans cette aventure suite à de fortes demandes.

Les deux amis proposent une carte mêlant classiques de la gastronomie africaine et cuisine européenne revisitée.

Outre le menu du jour du Mamafrika, on retrouve des incontournables de la gastronomie du continent africain : thieb rouge (riz avec sa sauce tomate, légumes frais et poulet mariné), grillades, poulet yassa ou mafé. Mais aussi du poulet braisé (tilapia), du foutou de banane, de l'aloko (plat traditionnel à base de bananes plantains) ou des pastels (beignets farcis). Le restaurant propose également du bissap (jus d'hibiscus) ou du thiakry, un dessert rafraîchissant d'Afrique de l'Ouest à base de couscous de mil et de yaourt.

À noter que tous les plats sont du fait maison et avec des produits frais.

Mamafrika est ouvert du lundi au jeudi, de 11 heures 30 à 14 heures et de 18 heures 30 à 22 heures, le vendredi et le samedi, de 11 heures 30 à 14 heures et de 18 heures 30 à 23 heures, et le dimanche, de 18 heures 30 à 23 heures. Ouvert 7 jours sur 7, l'établissement ne ferme que le dimanche matin.

Infos pratiques

Sur place ou à emporter.

Livraison à partir de 25 euros

Possibilité de privatiser les lieux

Contact

☎ 03 58 09 63 88

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati