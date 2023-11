Du 8 décembre au 7 janvier, découvrez toutes les festivités de Noël 2023 sur le thème ‘Rêves de Noël & animations’ proposées par la Ville de Chalon

Les jeux des commerçants, les illuminations du 8 décembre, les spectacles de feu… un programme très festif pour petits et grands !

Mardi 21 novembre, à 13 h 30, au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône avait lieu la conférence de presse sur les festivités et animations de fin d'année en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret assisté de John Guigue, 5e Adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Françoise Chainard, Adjointe en charge de l’espace public, de Véronique Avon, conseillère Municipale déléguée de l’animation commerciale, de Gabrielle Tomaso, Responsable du service commerce à la Mairie de Chalon.

Une conférence de presse qui était organisée également en direction de l’ associations des commerçants ‘ Chalon Commerces’ représentée par ses trois présidents, Laëtitia Leclercq, Stéphane Duplessis et Christophe Reynaud,

Extraits du discours prononcé par Gilles Platret : « Merci à toutes et à tous de votre présence. Pour nous, c’est un plaisir que cette tradition de Noël car une tradition de Noël, c’est sacrée ! Mais une tradition de Noël et d’animations présentées ici dans ce Salon d’Honneur, c’est sacré aussi parce que c’est quelque chose qui nous réuni régulièrement avec les commerçants de Chalon-sur-Saône et on va pouvoir vous présenter le programme 2023 qui est un très joli programme d’animations pour les fêtes de fin d’année avec des choses que vous allez retrouver certes mais aussi des nouveautés. Justement pour les nouveautés, il y aura un grand chalet place de l’Hôtel de Ville avec des automates et qui proposera aussi des ateliers pour les enfants. Il y aura aussi un jeu interactif sur la façade de l’Hôtel de Ville. Le Théâtre Piccolo dans la rue aux Fèvres va accueillir des spectacles jeune public. Bien sûr, la poursuite des actions de soutien aux commerçants de Chalon sur les différentes opérations commerciales qu’ils ont l’habitude de faire, parce que dans ces enjeux de fêtes de fin d’année et de la famille, il y a aussi des enjeux économiques que l’on ne néglige absolument pas car ils sont vitaux pour la ville de Chalon, les commerçants et les chalonnais [...] On commencera par le par le 3ème lancement des illuminations de Chalon qui se dérouleront le samedi 25 novembre à partir de 16 heures 30 , Place de la Cathédrale et on les coupe le soir à partir de minuit avec une sono de 11 heures à 20 heures dans les rues […] D’ailleurs à compter de ce samedi 25 novembre, l’après-midi, il y aura la gratuité du stationnement en surface, comme tous les samedis après midi de décembre […] Concernant les illuminations du 8 décembre, à 18 heures , nous inaugurerons le village de Noël. Après à 18 heures 30, on lancera un grand jeu qui se nomme ‘Le Grand Sprint’, c’est un jeu qui est lancé sur la façade de l’Hôtel de Ville les 8,9, 10 décembre (jeu interactif) […] A 19 heures spectacle le Bal de la Cie ‘Remue Ménage’ […] A 20 heures, on a la Compagnie ‘AFOZIC’ qui interprète un spectacle nommé ‘Big Dancer’ […] Et bien sur, toutes les animations ‘Rêves de Noël’ du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024 […] La place Saint Vincent accueillera deux spectacles de feu les vendredis 15 et 29 décembre, un spectacle qui s’appelle ‘Suria Feu Originel’ de la Cie Madalights et ‘Amor’ qui est une Cie qui s’appelle Bilbobasso […] Concernant le Grand Chalon, place de Beaune, la mise en place, lors du 8 décembre (illuminations), de l’inauguration de la piste de Roller (jusqu’au 7 janvier) ainsi que de nombreuses animations, stands de restauration et manèges […] Au sujet des décorations lumineuses, nous aurons 82 décors horizontaux, 110 décors sur candélabres, 22 décors posés au sol avec des nouveautés sur le Boulevard de la République, sur l’Avenue Jean Jaurès, sur la rue des Poulets, sur la rue Carnot… 1000 sapins répandus dans la ville dont 110 pour les écoles et les structures publiques et le reste, sera installé dans les quartiers […] Concernant le budget car le contribuable doit savoir les coûts, le budget prévisionnel ‘Le rêve de Noël’ , c’est 160 000 euros (158 000 euros en 2022) et le décor des illuminations c’est un budget de 80 000 euros […] Après, il y a les animations commerciales avec le retour de la Roue de Noël le samedi 25 novembre de 14 heures à 19 heures où la ville offre 5 000 euros de bons d’achats et de bons cadeaux avec les commerces partenaires et l’opération vos achat de Noël remboursés du 1er au 24 décembre où chaque semaine 5000 euros d’achat sont remboursés. Voilà un petit peu le programme de ces fêtes de fin d’année. Je vous remercie ! ».

La parole était donnée à Stéphane Duplessis qui terminait son allocution par « Venez toutes et tous chez vos commerçants, vous serez reçus à bras ouverts ! ».



Pour information : Le pont Saint Laurent retrouvera ses deux sens de circulation à partir du 15 décembre.

Découvrez tout le programme

Mise en route des illuminations : samedi 25 novembre à 18h

Sur la place Saint-Vincent, mise en route par Monsieur le Maire, spectacle de cerceaux lumineux par Lila Chupa-Hoops. À partir du 25 novembre, les illuminations seront en route de 16h30 à minuit.

Festivités du 8 décembre : à partir de 18h

18h : inauguration du village de Noël : Coupure du ruban et visite du village en compagnie de Woody et Buzz l’éclair (du dessin animé Toy Story). Lancement du jeu Le Grand Sprint, projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville les 8, 9 et 10 décembre, jeu vidéo interactif en mapping.

18h30 : spectacle « le Bal » de la compagnie Remue-Ménage. « Le Bal », le spectacle de la Fêtes des illuminations qui arrivera devant la cathédrale Saint-Vincent en empruntant les rues piétonnes. Le bal nous transporte dans une autre Belle époque, où le temps s’efface et les gens se retrouvent, où la danse l’emporte et la beauté nous embrasse. La poésie des personnages nous renvoie subtilement des images inspirées de la fin d’un siècle. Les allumeurs de réverbères annoncent la nuit et le début du spectacle. Portée par un majestueux cheval blanc et son étrange Cochet, la calèche à musique donne le ton. Comme dans un tourbillon de lumières, les danseurs et acrobates de ce bal itinérant vous emportent élégamment dans un rêve éveillé.

20h : Les « Big Dancers » Compagnie Afozic, au hasard des rues piétonnes. Des formes géométriques, des couleurs éclatantes, de la musique endiablée, les Big Dancers sont des marionnettes de quatre mètres de haut, qui dansent et transmettent émotions et énergie au public. Emmenées par un maître de cérémonie ces sculptures humaines vous invitent à danser et à vous réchauffer dans une ambiance magique. Mais aussi : Rue de la Citadelle : animations musicales et gourmandes toute la soirée et Associations et clubs services en soirée dans les rues piétonnes et place de Beaune

Rêves de Noël du vendredi 8 décembre au dimanche 7 janvier

Place de l’hôtel-de-Ville : Village de Noël avec pour thème « l’atelier du père noël ». Du vendredi 8 décembre au dimanche 7 janvier avec Inauguration le vendredi 8 décembre à 18h.

Nouveauté : un chalet de 72 m² proposant une scène d’automates, une borne à selfies et un espace pour des ateliers pour enfants les mercredis, WE et une partie des vacances scolaires (playmobil, ateliers jeux avec le Conseil des Jeunes, activités manuelles…), Trois chalets de restauration, Manèges : petit train, mini roue, carrousel et pêche aux canards (nouveauté). Le Père Noël viendra expressément du Pôle Nord les mercredis, samedis et dimanches après-midi pour collecter les listes de jouets des petits Chalonnais. Décor lumineux géant : 2 lutins et un fauteuil pour prendre des photos, Balades en calèche tous les week-ends de 15h à 18h (17h les 24 et 31, gratuit) Chasse au trésor dans le centre-ville le dimanche 10/12 à partir de 15h, Concert de la chorale de la Confédération Musicale de France de Saône-et-Loire : le samedi 17 décembre (17h)

Place de Beaune, roller et manège. Piste de roller quad du Grand Chalon du 8 décembre au 7 janvier avec animations, soirées à thème, initiation… Mini fête foraine avec manèges de Noël : pêche aux canards, auto-tamponneuses, pouss-pouss... installés du jeudi 8 décembre au dimanche 7 janvier (tous les jours de 14h à 19h).

Place Saint-Vincent : 2 spectacles de feu, « Surya, feu originel » (compagnie Madalights) et « Amor » (compagnie Bilbobasso) les Vendredis 15 et 29 décembre à 19h

Théâtre Piccolo : nouveau lieu : C’est au Théâtre Piccolo que se dérouleront les quatre spectacles jeune public : « Un chant de Noël » (compagnie Rock Paper Scissors), « Mamé » (Antoine Demor), « Notre Dame de Paris ou, il est venu le temps de cloches » (Emmanuelle Lieby, Anne Prost-Cossio et Vezio Cossio), « Hérisson et ourson, contes de la forêt profonde » (Compagnie Xzart) Les 23, 27, 30 décembre et 4 janvier, à 15h et 17h30 – Gratuit et sans réservation

Au hasard des rues : orgue de barbarie

Les animations commerciales :

La roue de Noël le Samedi 25 novembre de 14h à 19h avec 5 000 € de bons d’achat offerts par la Ville, Bons cadeaux offerts par les commerces partenaires, Cadeaux offerts par la Ville mais aussi Achats de Noël remboursés, on redonne du pouvoir d’achat, Du 1er au 24 décembre, 5 000 € d’achats remboursés chaque semaine.

Pour rappel : Les samedis de décembre et le samedi 25 novembre : gratuité du parking de surface l’après-midi. Rappel de l’heure offerte par la Ville toute l’année dans le Q.Park, à demander aux commerçants. A parti du 15 décembre réouverture de la circulation sur le Pont Saint-Laurent

