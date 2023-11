[LA'BELLE SOIRÉE] Citoyens Citoyennes : Citizen Records débarque en force à LaPéniche

L'occasion d'en savoir plus avec Poltergeist, de passage à LaPéniche.

Après avoir joué devant plus de 5000 personnes, lors du concert de rentrée Lalalib à la Vapeur (Dijon), le vendredi 25 août, et lors du Après avoir joué devant plus de 5000 personnes, lors du concert de rentrée Lalalib à la Vapeur (Dijon), le vendredi 25 août, et le mercredi 8 novembre, au Crossroads Festival, le festival des musiques émergentes à Roubaix (Nord), pas question pour ce zicos originaire de Châtenoy-le-Royal — c'est dire s'il connaît la maison ! — Poltergeist de lambiner !

En effet, il se produira ce vendredi 24 novembre au Café Charbon, la principale scène de musiques actuelles de Nevers (Nièvre), et parmi les trois artistes du label Citizen Records - Clivage Music qui seront sur la scène de [LA'BELLE SOIRÉE] Citoyens Citoyennes ce samedi 25 novembre, à partir de 20 heures 30, à LaPéniche.

Fondé en 2001 par le producteur de musique Pascal Arbez-Nicolas aka Vitalic, ce label indépendant Dijonnais de musique électronique a été consacré par Tsugi Magazine comme un des cinq meilleurs labels français de 2022.

De passage à Chalon-sur-Saône, à l'occasion d'une tournée avec les soirées «Citoyens Citoyennes» dans toute la France, histoire de faire découvrir les meilleurs producteurs du moment, Citizen Records — accompagné de sa petite sœur Clivage Music —vous donne rendez-vous pour une programmation pointue où électro, techno et darkwave.

Et justement, Poltergeis, la darkwave, c'est son dada !

Coup de coeur de Radio France, soutenu entre autres par Tsugi Magazine et le réseau Radio Campus ainsi que la Radio Télévision Suisse (RTS), celui qui fait grosso modo figure de régional de l'étape signait des débuts plus que prometteurs avec son premier album Kämpfer qui n'a laissé personne indifférent.

Figurant en bonne place parmi ses derniers protégés, Poltergeist a tourné en première partie avec Vitalic pendant près d'un an.

Fidèle à son univers darkwave et postwave, Poltergeist se montre à l'aise avec la progression, les changements de rythme et d'humeur. L'angoisse, lente et sourde des premières minutes laissent peu à peu place à un vent de révolte et de colère.

Les deux autres artistes à se produire sur la scène de LaPéniche ce samedi sont John Lord Fonda, ce Nancéen pousse la techno aux frontières du mysticisme, et les Nantais Cercueil qui revendiquent leur amour pour la scène expérimentale.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati