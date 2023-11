Soirée du foot à guichets fermés ce samedi à Lessard-le-National

Et comme à l’accoutumée, cette soirée a rencontré un fort succès puisque les organisateurs ont dû refuser des inscriptions :

« Malheureusement, la salle des fêtes ne peut accueillir que 150 personnes donc chaque année nous sommes obligés de refuser du monde » a expliqué Richard Pinol, président du club depuis 12 ans.

Au programme de cette soirée dansante : une tombola gratuite (sponsorisée par les petits commerçants du coin), un menu de fête et même un spectacle improvisé par les joueurs et leurs épouses !

Au total, ce sont une trentaine de bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette soirée et qui ont amplement conquis leurs invités.

Richard Pinol et tous les membres du club sportif remercient leurs partenaires et sponsors ainsi que tous leurs convives pour leur fidélité et leur bonne humeur.

Rendez-vous l’année prochaine !

Amandine Cerrone.