Salariée, elle va devoir quitter son job... le coup de gueule de Céline

"Je viens vers vous aujourd'hui pour pousser un coup de gueule contre notre système qui n'aide pas les parents de jeunes enfants à travailler.



J'ai 35 ans, je suis pacsée et l'heureuse maman de deux enfants de 5 et 2 ans. J'ai un travail qui me plait énormément et qui me rapporte un salaire correct de 2000€/m , mon conjoint travaille également pour un salaire de 2000€/mois et pourtant nous arrivons juste à boucler les fins de mois. Ce qui m'irrite actuellement c'est que l'un de nous deux va devoir quitter son travail car à partir de l'anniversaire de notre fils qui aura 6 ans nous n'aurons alors plus droit à aucune aide pour sa garde. Nos 2 enfants sont gardés par une assistante maternelle que nous rémunérons 1200€/m, pour le moment nous bénéficions du complément de libre de choix du mode de garde et du crédit d'impôt ce qui nous permet de nous en sortir mais à compter des 6 ans de l'enfant tout ceci disparaît. Quand nous appelons la CAF pour demander une explication la réponse est la suivante : mais Mme à 6 ans votre enfant peut se garder seul ! et comble de l'ironie ce jour en page d'accueil du site caf.fr l'article publié le 9 octobre 2023 intitulé : laisser son enfant seul à la maison, comment franchir le cap ? nous préconise de ne pas laisser seul un enfant avant ses 8 ans. Et dans ce cas c'est seulement le laisser seul pour une heure ou deux, pas pour un mercredi entier ou il doit se réchauffer son déjeuner seul. Notre seule solution devient donc que l'un de nous deux quitte son travail pour s'occuper des enfants car non tous les emplois ne permettent pas de ne pas travailler les mercredis ou de rentrer à 16h pour récupérer les enfants à la sortie de l'école. Avec un gouvernement qui souhaite pousser les personnes à travailler pourquoi nous imposer un tel choix alors que nous aimons nos domaines d'activités et n'avons pas la moindre envie de nous enfermer à la maison.



C'est pourquoi je m'adresse à vous pour essayer de faire bouger les choses et multiplier les témoignages comme le nôtre et que notre gouvernement élargisse enfin l'aide aux enfants de + 6 ans et pas seulement pour les familles monoparentales. "